Задержан замминистра транспорта Новосибирской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий задержан в пятницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он не уточнил, в чем именно подозревают чиновника.

Ранее также со ссылкой на источник сообщалось о проведении в новосибирском Минтрансе обысков и выемок документов в рамках расследования дела о коррупции в территориальном управлении автодорог, начальник которого был арестован в конце 2020 года.