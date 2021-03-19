Источник сообщил об обысках в новосибирском Минтрансе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следственные действия проходят в министерстве транспорта Новосибирской области в рамках расследования дела о коррупции в Территориальном управлении автодорог (ТУАД), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении начальника ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", его брата и двух бизнесменов. Им были предъявлены обвинения по фактам совершения ими коррупционных преступлений (ч.2 ст.290, ч.2 ст.291, ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1, ч.5 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в августе - декабре 2020 года начальник ТУАД лично и через посредника - своего брата - получил от коммерсантов 5,1 млн рублей за "общее покровительство", выражавшееся в сохранении ранее заключенных и заключении новых госконтрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог региона. Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.