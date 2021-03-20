Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Запуск "Союза" с Байконура повторно перенесли на понедельник

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, ранее перенесенный с субботы на воскресенье, отложен до понедельника, сообщили в "Роскосмосе".

"На космодроме Байконур 20 марта 2021 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", - сообщили в госкорпорации.

Первоначально пуск был запланирован на 20 марта, однако за 38 минут до старта в "Роскосмосе" сообщили, что он отложен на резервную дату, 21 марта. В трансляции госкорпорации уточнили, что перенос произошел по техническим причинам. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в ракете-носителе не выявлены неисправности.

"Союз" должен был вывести на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования земли CAS500-1 и кластер спутников полезной нагрузки. Всего планируется запустить 38 аппаратов. Контракты на выведение на орбиту южнокорейских спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Пуски были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Байконур Роскосмос

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 марта

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

"Роскосмос" не нашел проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Что произошло за день: пятница, 19 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');