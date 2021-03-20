Запуск "Союза" с Байконура повторно перенесли на понедельник

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, ранее перенесенный с субботы на воскресенье, отложен до понедельника, сообщили в "Роскосмосе".

"На космодроме Байконур 20 марта 2021 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", - сообщили в госкорпорации.

Первоначально пуск был запланирован на 20 марта, однако за 38 минут до старта в "Роскосмосе" сообщили, что он отложен на резервную дату, 21 марта. В трансляции госкорпорации уточнили, что перенос произошел по техническим причинам. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в ракете-носителе не выявлены неисправности.

"Союз" должен был вывести на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования земли CAS500-1 и кластер спутников полезной нагрузки. Всего планируется запустить 38 аппаратов. Контракты на выведение на орбиту южнокорейских спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Пуски были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.