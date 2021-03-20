На Оби остались очаги пожара после прорыва продуктопровода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Площадь остаточного горения на Оби после пожара на подводном продуктопроводе дочернего предприятия "СИБУРа" - АО "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе значительно снизилась - на поверхности реки остаются единичные очаги, сообщает компания в субботу.

Эксперты сибирского отделения Российской академии наук отобрали 24 проб воды и пробы донных отложений из шести точек. Их проверят на наличие углеводородов.

Специалисты института АО "НижневартовскНИПИнефть" провели исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятых 17 марта. "По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам", - отмечает компания.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта. На следующий день власти региона сообщили, что возгорание ликвидировано.

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.