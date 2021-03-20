Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

На Оби остались очаги пожара после прорыва продуктопровода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Площадь остаточного горения на Оби после пожара на подводном продуктопроводе дочернего предприятия "СИБУРа" - АО "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе значительно снизилась - на поверхности реки остаются единичные очаги, сообщает компания в субботу.

Эксперты сибирского отделения Российской академии наук отобрали 24 проб воды и пробы донных отложений из шести точек. Их проверят на наличие углеводородов.

Специалисты института АО "НижневартовскНИПИнефть" провели исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятых 17 марта. "По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам", - отмечает компания.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта. На следующий день власти региона сообщили, что возгорание ликвидировано.

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.

ХМАО Обь

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 марта

Запуск "Союза" с Байконура повторно перенесли на понедельник

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

"Роскосмос" не нашел проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');