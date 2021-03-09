Продуктопровод СИБУРа горел на выходных в ХМАО. Обобщение

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Очередные длинные выходные в России не обошлись без ЧП на объекте магистрального трубопроводного транспорта. Только если на февральские праздники горели газопроводы "Газпрома", то на мартовские праздники авария произошла на продуктопроводе "СИБУРа". Новое происшествие осложнилось тем, что разрушение трубы с углеводородами произошло под водой и подо льдом.

Событие

6 марта произошел пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. Это случилось из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан).

Площадь горения чрезвычайные службы оценили в 1000 квадратных метров. Власти Югры сообщали, что возгорание на месте порыва подводного продуктопровода в ХМАО ликвидировано на следующий день - 7 марта.

В компании заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате порыва на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

Однако официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале поставил под сомнение отсутствие угрозы природе: "По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "СибурТюменьГаз" управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ. В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения".

При аварии пострадал один человек, он получил ожоги лица и шеи, от госпитализации отказался.

Версии экологов

Пожар мог произойти из-за накопления газообразных нефтепродуктов подо льдом, сказал "Интерфаксу" руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. Он отмечает, что исходя из данных компании, авария не могла произойти из-за прорыва трубопровода, так как не наблюдалось быстрого падения давления внутри него.

"Не исключен такой сценарий, что происходила относительно небольшая утечка из этого трубопровода, но длительное время. Газообразные компоненты этого продукта скапливались подо льдом, и накопилась так называемая газовая подушка. Затем она привела к взрыву и горению, которые мы наблюдаем", - сказал Книжников. По его словам, эта версия в настоящее время обсуждается, в том числе с компанией.

По его словам, причина отказа продуктопровода еще устанавливается. Книжников добавил, что возраст трубопровода - 20 лет - считается средним. "В принципе, это достаточно изношенный трубопровод, поэтому его надежность вызывает вопросы", - отмечает Книжников. Представитель WWF добавил, что пока неизвестен точный диаметр трубопровода, продолжительность утечки нефтепродуктов, поэтому трудно говорить об ущербе водной среде и атмосферному воздуху, однако он в любом случае есть.

В свою очередь программный директор российского Greenpeace Владимир Чупров также заявил "Интерфаксу", что причиной пожара в акватории реки могло быть постепенное накопление углеводородов. "Возможно накопление этих компонентов подо льдом, и затем пожар могла спровоцировать искра (от окурка, вездехода или снегохода). Это показатель того, что тот парк трубопроводов, который есть, он нуждается в проверке и модернизации", - сказал Чупров.

Восстановление

АО "СибурТюменьГаз" рассматривает разные варианты восстановления резервной нитки подводного продуктопровода в зависимости от места повреждения, сообщил генеральный директор АО "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Югры, видеозапись которого размещена в инстаграм губернатора Югры Натальи Комаровой.

"Характер повреждения неизвестен и непонятен. Как только завершим все первоочередные мероприятия по удалению остаточного давления из продуктопровода, сформируем мероприятия по обследованию этой нитки. Если повреждение находится в береговой зоне, то это будет доступно для нас (для ремонта - ИФ), если в зоне подводного перехода, то с большой долей вероятности мы откажемся (. . .) от ремонта локального места повреждения, (. . .) предпримем ремонт посредством замены всей нитки подводного перехода", - сказал Тепляков.

Он также сообщил, что в результате аварии "производственный процесс не пострадал, все функции основная нитка выполняет полноценно, она работает в нормальном штатном режиме".

"Мы все свои обязательства перед партнерами-нефтяниками с точки зрения приема ПНГ исполняем (. . .) Все объекты газопереработки, объекты нефтяников, поставляющие попутный нефтяной газ, работают в штатных режимах", - сказал Тепляков.

По информации гендиректора "СибурТюменьГаза", продуктопровод, на котором произошло ЧП, был введен в эксплуатацию в 2001 году.

"(Он - ИФ) представляет собой продуктопровод в двухниточном исполнении диаметром 500, нитки равнопроходные - основная и резервная. Происшествие случилось на резервной нитке. Рабочие параметры у обеих ниток одинаковые - давление до 30 килограмм на кв. см, на момент события (давление - ИФ) было 16,9 кг на кв. см", - сказал Тепляков.

Он подчеркнул, что компания не допускала превышений технологических параметров, так как "за всю историю эксплуатации не приближались к максимальным показателям, всегда эксплуатировали в параметрах 17-22 кг на кв. см".

Проверки

Следователи СКР по ХМАО проводят проверку причин пожара с пострадавшим в результате аварии. Прокуратура Нижневартовского района тоже начала проверку по факту аварии. Нижнеобским теруправлением Росрыболовства возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 и 8.48 КоАП РФ.

Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" не выявил в воздухе городов ХМАО высокой концентрации загрязняющих веществ после аварии с пожаром на продуктопроводе "СибурТюменьГаза", сообщил пресс-центр правительства ХМАО.

"По состоянию на 7 марта отобраны и проанализированы пробы атмосферного воздуха в пунктах наблюдения за загрязнением атмосферы. (. . .) загрязняющие вещества, превышающие предельно-допустимую концентрацию, не обнаружены", - говорится в сообщении. Проверки воздуха прошли в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Также Комарова сообщила в своем инстаграм, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, направили их в Центр лабораторных исследований и технических измерений. "Результаты будут получены не позднее, чем через три дня", - написала глава региона. Кроме того, по ее информации, администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели, по итогам которой нарушений не установлено. "Всем жителям прилегающих территорий, рыбакам необходимо соблюдать меры безопасности, не выдвигаться на водные объекты до полного устранения последствий происшествия", - подчеркнула Комарова.

Оперативная группа Росрыболовства начала работу на месте аварии, сообщила пресс-служба ведомства. "Нижнеобским ТУ (теруправлением - ИФ) возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 и 8.48 КоАП РФ", - отмечает пресс-служба. Специалистам Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ "Главрыбвод" предстоит собрать образцы вод, почвы, гидробионтов.

Природнадзор ХМАО будет отслеживать концентрацию углеводородов в воде после аварии на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз", сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Сергей Пикунов. "Это - объект федерального контроля. У нас договор с Росгидрометом, будем отслеживать содержание углеводородов в воде", - сказал Пикунов. Он пояснил, что необходим мониторинг изменения состояния углеводородов в воде, чтобы их концентрация не превышала допустимых значений.

По словам Пикунова, предприятием приняты соответствующие меры, на месте аварии продолжаются работы по ликвидации последствий пропуска углеводородов - газ вытравливается. Он отметил, что над установлением причин аварии и оценкой ее последствий для окружающей среды работают специалисты соответствующих федеральных контролирующих ведомств.