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Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Северо-Уральское управление Ростехнадзора с учетом накопленного опыта назвало четыре возможные причины пожара в акватории Оби, который в выходные произошел на подводном продуктопроводе дочернего предприятия "СИБУРа" - АО "СибурТюменьГаз. Об этом сообщила пресс-служба управления.

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Эти причины - "дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой", говорится в сообщении.

Конкретную причину пожара определит комиссия, в которую вошли специалисты Ростехнадзора, технические руководители и специалисты "СИБУРа", страховой компании "СОГАЗ", а также представители МЧС и Росприроднадзора.

Пожар на подводном трубопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в водах Оби в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо).

Пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

7 марта в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что пожар потушили. К вечеру 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига.

В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет и что пожар на производственном процессе не сказался.

Проверки по факту возгорания начали СКР и прокуратура, а Нижнеобское теруправление Росрыболовства возбудило административное расследование.

Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" не выявил в воздухе городов ХМАО высокой концентрации загрязняющих веществ после аварии. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.

СИБУР Нижневартовск ХМАО Обь Ростехнадзор СибурТюменьГаз СКР Росрыболовство

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