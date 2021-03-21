В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

Переоборудованный корпус для лечения пациентов с COVID-19 в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 299 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 8 743 человека, еще 371 пациент скончался от коронавируса.

В Москве выявлены 1 511 новых случаев COVID-19 за сутки, 50 человек скончались, 1 371 выздоровели.

Наименьший прирост зафиксирован в Еврейской АО - три случая, в Ненецком АО - два случая и в Чукотском АО - один. В Тыве не выявлено ни одного случая за сутки.

С начала распространения COVID-19 в РФ зарегистрировано 4 млн 456 тыс. 869 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 95 030 умерших и 4 млн 069 тыс. 395 выписанных.

Еще 881 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 648 - в Московской области, 346 - в Нижегородской области, 243 - в Ростовской области, по 205 - в Воронежской и Самарской областях, 185 - в Иркутской области, 165 - в Саратовской области, 157 - в Свердловской области, 140 - в Челябинской области, 133 - в Волгоградской области.

Кроме того, 129 случаев выявлены в Пермском крае, по 127 - в Ленинградской области, Красноярском крае, 123 - в Краснодарском крае, 116 - в Башкирии, 115 - в Ставропольском крае, 111 - в Алтайском крае, 110 - в Тверской области, 107 - в Пензенской области, 103 - в Ульяновской области, 102 - в Вологодской области, 101 - в Кировской области, 100 - в Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.