Что произошло за день: воскресенье, 21 марта

Задержание пензенского губернатора, поездка Путина и Шойгу в тайгу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Его подозревают в получении взяток на сумму свыше 31 млн рублей от главы группы фармацевтических компаний "БИОТЭК", его жены, а также директора ОАО "Фармация". По данным источника, губернатор среди прочего получил в подарок часы Breguet. Белозерцева должны привезти в Москву. Его членство в партии "Единая Россия" приостановят.

- Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в тайге. Во время поездки президент России и министр обороны катались на вездеходе, совершали пешие прогулки, а также пили чай под открытым небом.

- Устранена проблема, из-за которой накануне перенесли пуск "Союза". Потребовался ремонт наземного оборудования. Запуск ракеты-носителя с иностранными спутниками запланирован на понедельник.

- В России за сутки зарегистрированы еще 9 299 случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлении 8 743 человека, еще 371 пациент умер.

- В шахте в Белгородской области произошел пожар. Загорелся проходческий комбайн на руднике Яковлевского ГОКа. Эвакуированы были 277 человек, никто не пострадал. Работа шахты приостановлена.

- Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста. Как рассказал адвокат юриста ФБК (признан в России иноагентом), она сходила на службу в храм, а на обратном пути у дома ее уже ждал сотрудник ФСИН.