Источник сообщил об обыске у главы Пензенской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Обыски и допросы проводятся с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Обыски, допросы проводятся у губернатора Белозерцева, у двух его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной администрации", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, губернатор пока не задержан, однако это может произойти по окончании следственных действий.

Со своей стороны пресс-секретарь губернатора и региональный СКР заявили, что не располагают информацией о следственных действиях в отношении Белозерцева.

Источник уточнил, что следственные действия начались еще накануне вечером в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий.

Как сказал собеседник агентства, по версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

По его данным, в настоящее время в уголовном деле - четыре фигуранта.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре прошлого года он был переизбран главой области на второй срок.