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Губернатора Пензенской области задержали

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Собеседник агентства сообщил, что Белозерцева планируют доставить в Москву. Информации по этому поводу из официальных источников пока нет.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что с Белозерцевым, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации проводятся обыски и допросы. Со своей стороны пресс-секретарь губернатора и региональный СУ СКР заявили, что не располагают данными о следственных действиях в отношении Белозерцева.

Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре прошлого года он был переизбран на второй срок.

Пензенская область Иван Белозерцев

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