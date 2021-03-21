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Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете России.

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Фигурантами дела стали также Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и другие лица, они задержаны, сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счет бюджета для медучреждений Пензенской области.

В зависимости от роли каждого, задержанные подозреваются в даче и получении взятки (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Белозерцев в ближайшее время будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Пензенская область Иван Белозерцев

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