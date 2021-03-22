"Яндекс" в рамках "антипиратского меморандума" удалил более 15 млн ссылок

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" в партнерстве с крупнейшими правообладателями страны удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом в рамках "антипиратского меморандума", из них 6 млн - в этом году.

"Общее число удаленных ссылок в марте 2021 года превысило 15 млн. Из них 6 млн были удалены из поисковой выдачи за неполные три месяца текущего года. Пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов", - говорится в сообщении компании.

По данным "Яндекса" на конец февраля, больше всего ссылок в реестр нелегального контента, который затем исключается из поисковой выдачи, внесли семь правообладателей. Суммарно они подали 12,3 млн ссылок, что составляет 82% от всего реестра. Это "Стар Медиа" - 5,5 млн, ВГТРК - 2,7 млн, "КиноПоиск" - 1,7 млн, "ТНТ-Телесеть" - 1 млн, "А Сериал" - 0,8 млн, ivi - 0,7 млн, "Централ Партнершип" - 0,5 млн.

Больше всего правообладатели просили удалить ссылки на "Елки", "Деревня дураков", "Ходячие мертвецы", "Comedy Club" и "По законам военного времени".

"Как поисковая система, мы не знаем и не можем определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах. Поэтому мы благодарны всем правообладателям за совместную работу по борьбе с пиратством в России. Мы надеемся, что равноприменимый антипиратский закон, который будет учитывать интересы правообладателей всех форматов контента, создаст необходимую правовую базу для системной работы в этом направлении", - сказал руководитель поисковых продуктов "Яндекс" Максим Загребин, чьи слова приводятся в сообщении.

"Антипиратский меморандум"

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео".

В соответствии с меморандумом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ. Участники Меморандума: АО "Первый канал"; ФГУП "ВГТРК"; "СТС Медиа"; АО "Газпром-Медиа Холдинг; АО "Национальная Медиа Группа"; Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Ассоциация "Интернет-видео"; ООО "Яндекс"; "Mail.ru Group"; "Rambler Group"; ООО "ГПМ Партнер"; ООО "Руформ"; ООО "Кинопоиск"; Ассоциация анимационного кино.

В развитие меморандума разработан законопроект, который в настоящее время обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества, сообщили в Роскомнадзоре 27 января. Срок действия меморандума продлен до 1 августа 2021 года.