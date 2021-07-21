Срок действия "антипиратского меморандума" продлен на полгода

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Срок действия меморандума по совместной борьбе с пиратским контентом, заключенного между правообладателями и интернет-компаниями, который истекал 1 августа, продлен еще на полгода - до начала февраля следующего года, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"21 июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие "антипиратского меморандума" до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, "антипиратский меморандум" является примером успешного саморегулирования. "За время действия Меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 млн ссылок на ресурсы с пиратским контентом", - уточнили в РКН.

Там напомнили, что практический опыт, полученный за время действия Меморандума, стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента, который в июне 2021 года был внесен в Госдуму.

"Антипиратский меморандум"

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В соответствии с меморандумом был создан реестр указателей страниц сайтов в интернете с пиратским контентом. Администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать эти ссылки из поисковой выдачи в РФ.

Участники Меморандума: АО "Первый канал"; ФГУП "ВГТРК"; "СТС Медиа"; АО "Газпром-Медиа Холдинг; АО "Национальная Медиа Группа"; Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Ассоциация "Интернет-видео"; ООО "Яндекс"; "Mail.ru Group"; "Rambler Group"; ООО "ГПМ Партнер"; ООО "Руформ"; ООО "Кинопоиск"; Ассоциация анимационного кино.