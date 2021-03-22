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Фигурант дела о хищениях при строительстве в резиденции Путина получил 7 лет колонии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии бывшего главу петербургской строительной компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева по уголовному делу об особо крупных хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство дома приемов в резиденции президента РФ.

Ему также назначили штраф в размере 1 млн руб. с ограничением свободы сроком на два года и лишением госнаграды "Орден дружбы", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-служба Мосгорсуда. Сергеева взяли под стражу в зале суда.

Процесс в отношении Сергеева прошел в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает признание вины подсудимым. Материалы его дела имеют гриф "совершенно секретно". Осужденный признан виновным в особо крупном хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и организации либо участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

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В 2017 году Сергеев был осужден в Петербурге на 4,5 года лишения свободы условно в рамках так называемого дела реставраторов, по которому, в частности, проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Сразу после оглашения приговора в здании суда бизнесмена задержали по новому делу.

Уголовное дело о хищениях бюджетных средств при строительстве резиденции президента было возбуждено 21 марта 2017 года. Оно было выделено из дела в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко и его подельников о контрабанде элитного алкоголя.

Ранее по этому делу к реальному лишению свободы были приговорены несколько предпринимателей, признавших вину. Дело в отношении еще нескольких фигурантов, в том числе Михальченко, которые не признают вину, находится на рассмотрении Второго Западного окружного военного суда.

Дмитрий Сергеев

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