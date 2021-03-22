Владимир Путин во вторник сделает прививку от коронавируса

Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник, 23 марта, намерен привиться от коронавируса.

В ходе совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ Путин подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какой вакциной намерен привиться Владимир Путин, но подчеркнул, что это будет, естественно, одна из отечественных вакцин.

"Одной из трех отечественных (сделает прививку - ИФ). Все надежные и хорошие", - сказал Песков "Интерфаксу" на просьбу уточнить, какую из вакцин выбрал Путин.

В свою очередь российский лидер отметил, что более шести миллионов человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса.

"В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - сказал Путин.

Он заверил, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Президент также сказал, что иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. "Это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов. Его признают и за рубежом", - считает Путин.