Путин объяснил лоббизмом заявления ЕС о ненужности российских вакцин

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил удивление в связи с заявлением представителя Еврокомиссии о том, что российская вакцина против коронавируса в ЕС не нужна.

"Вызывает удивление, что прямо перед нашей с вами встречей один из ответственных работников Еврокомиссии заявил: "Нам "Спутник V" не нужен". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что в Европе многие не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в европейское агентство по лекарственным средствам. Президент РФ напомнил, что это произошло еще 21 января, 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. "Мы никому ничего не навязываем, но когда вот такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас ещё чему-то пытаются учить, ещё санкции против нас какие-то (вводят)", - сказал Путин.

Российский лидер констатировал, что интерес к "Спутнику V" растет за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию и информационные вбросы.

По его словам, 55 стран уже выдали разрешение на применение этой вакцины на своей территории. Президент подчеркнул, что соглашения с иностранными производителями заключены уже на 700 млн человекодоз в год.

"Только сегодня с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 млн человекодоз", - сказал президент.

Ранее в понедельник Путин сообщил, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса. В Кремле не стали уточнять, какой именно вакциной.