Вакцина центра Чумакова готовится к запуску в гражданский оборот

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцина против коронавируса центра имени Чумакова готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии уже произведены.

"Нашими научно-исследовательскими институтами разрабатывается, как известно, целый ряд вакцин против коронавирусной инфекции, три из них уже зарегистрированы в нашей стране", - сказал Путин на совещании по вопросу наращивания производства вакцин и массовой вакцинации в РФ.

Он заметил, что две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - запускаются фармацевтическим предприятиями в промышленных масштабах и используются для прививок. "Еще одна вакцина федерального научного центра имени Чумакова - "КовиВак" - готовится к вводу в гражданский оборот, первые ее партии уже произведены", - сказал президент РФ.

Фактически, отметил он, Россия располагает уже тремя вакцинами, и за таким результатом стоит большая, напряженная работа многих тысяч людей.

В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания заявил, что "КовиВак" будет запущена в гражданский оборот до конца марта.

"Имеющиеся у центра (имени Чумакова - ИФ) мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз", - сказал Мантуров.

Он отметил, что в апреле запланировано расширение технологической базы. По его словам, это обеспечит выпуск до конца года не менее 10 млн доз вакцины.

"Для увеличения объемов также привлекаем в качестве индустриального партнера компанию "Нанолек" в Кирове", - сказал глава Минпромторга.