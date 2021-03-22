Минздрав пообещал направить в регионы больше 6,5 млн доз "Спутника V"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - До конца марта в регионы поступит больше 6,5 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", а в апреле и мае - еще до 30 млн доз, планируют в Минздраве. Об этом на совещании у президента сказал глава министерства Михаил Мурашко.

По его словам, ведомство получило большое количество вакцины и в предыдущие недели "начался активный развоз".

Министр напомнил, что приоритетом является вакцинация пожилых, поскольку они тяжелее всех переносят коронавирусную инфекцию. Доля пожилых среди вакцинированных составляет 46%, добавил Мурашко.

Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот в апреле-мае текущего года, сообщил на этом же осовещании председатель совета директоров компании "Р-Фарма" Алексей Репик.