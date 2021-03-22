Путин обсудил "Спутник V" с главой Евросовета

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля.

В числе прочих в разговоре "затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины "Спутник V".

Отмечается, что стороны обсуждали политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуацию в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы.

Также пресс-служба Кремля констатировала, что Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию связей между Москвой и ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров.

Как отмечается в сообщении, с учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем. "С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.