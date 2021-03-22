В РФ начаты испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа, которые закончатся в этом году, исследования показывают, что эта форма лишена каких-либо побочных эффектов.

В ходе совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и ходу вакцинации россиян президент РФ Владимир Путин поинтересовался у директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, с какого возраста могут прививаться дети.

Гинцбург отметил, что детское население необходимо будет разделить на несколько групп, начинать нужно будет с возраста 12-13-17 лет. "Мы сейчас над этим работаем с педиатрами", - сказал руководитель центра, заметив, что, скорее всего, следующая группа будет до 8 лет и 3-4 года, возможно.

При этом он допустил возможность вакцинирования и детей более младшего возраста.

"И для этой более низкой возрастной группы у нас разработана и запатентована, и сейчас проводится, фактически начинаются клинические испытания интраназальной формы "Спутника V". Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей и особенно детей маленького возраста, которые, естественно, травмируются от возможного вида шприца и возможных даже побочек, которые будут возникать", - сказал Гинцбург.

Первые опыты, добавил он, показывают, что форма в виде капель для носа совершенно лишена каких-то побочных эффектов.

Путин поинтересовался временными перспективами получения такого препарата, глава центра заметил, что испытания завершатся в этом году. "Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы. Все для этого будет сделано. Особенно, когда рядом Михаил Альбертович (Мурашко - ИФ)", - сказал Гинцбург.

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