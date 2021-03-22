Путин решил наградить создателей вакцин от коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил представить к госнаградам всех причастных к разработкам российских вакцин от коронавируса и поощрить их материально. Он сказал это на совещании по вакцинации 22 марта.

Он пожелал производителям вакцин успеха и подчеркнул, что вакцинацию россиян и их защиту "от этой заразы" считает задачей номер один.

"Мы надеемся все, вся страна надеется на вас в случае возникновения ситуации подобного рода, как у нас возникла ситуация с коронавирусной инфекцией, и судя по тому, что мы сегодня услышали, эта надежда не пустая. У нас есть замечательная просто база научная, и кадровая ситуация хорошая, имею в виду наличие молодых исследователей в этой сфере", - сказал президент.

По его словам, некоторые сотрудники научных центров, работающие над вакцинами, уже были представлены к госнаградам. Однако поскольку над этой проблемой трудились сотни людей, Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к наградам всех причастных.

"Поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам. Татьяна Алексеевна (Голикова), попрошу вас вместе с министром финансов подумать не только о госнаградах, но и материальном поощрении", - сказал президент.

Сам Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса отечественной разработки. Это "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак" научного центра имени Чумакова.