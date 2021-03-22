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Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева

Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на два месяца арестовал четверых фигурантов дела о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Под стражу до 20 мая отправлены Евгения Шпигель, Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В понедельник, 22 марта, суд также на два месяца отправил в СИЗО губернатора Белозерцева.

Главе группы компаний "Биотэк" Борису Шпигелю суд продлил срок задержания до вечера 23 марта для получения сведений о состоянии его здоровья и возможности участвовать в заседании.

В зависимости от роли, шести фигурантам предъявлено обвинение по статье "Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве".

Подробности дела

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Борисом Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Хроника 21 – 22 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Пензенская область Иван Белозерцев Биотэк

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