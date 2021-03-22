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Пензенский губернатор арестован на два месяца

Пензенский губернатор арестован на два месяца
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 20 мая арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Как ожидается, защита чиновника подаст апелляцию на это решение.

Губернатора задержали в воскресенье, 21 марта и перевезли в Москву.

22 марта СКР сообщил, что Белозерцеву, а также главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову были предъявлены обвинения в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. Следствие попросило суд арестовать всех шестерых.

Ходатайства об аресте остальных фигурантов дела суд рассмотрит позднее в понедельник.

По версии следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн рублей. За это "БИОТЭК" получал преимущество при заключении госконтрактов, связанных с приемкой, контролем качества и сроков годности за лекарствами и медицинскими изделиями, которые закупались на бюджетные деньги для нужд региона.

Белозерцев вину не признает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин своим указом освободит Белозерцева от должности, но добавил, что пока такой документ еще не подписан.

Хроника 21 – 22 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Басманный суд Пензенская область Борис Шпигель СКР Москва Пенза Евгения Шпигель БИОТЭК Фармация

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