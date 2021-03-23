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Задержанный бизнесмен Шпигель пока остается в больнице

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче особо крупной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву находится в больнице, после того как ему стало плохо накануне в суде. Как сообщила журналистам член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, ОНК были с проверкой в изоляторе временного содержания на Петровке, где сейчас находятся все фигуранты "пензенского дела", кроме Шпигеля, который до сих пор остается в больнице.

В изоляторе на Петровке также находится супруга Шпигеля. Как сообщила Литвинович, "самочувствие у неё тоже удовлетворительное, передачи пока не получала, выглядит плоховато".

Накануне Басманный суд продлил до 23 марта срок задержания Шпигеля для получения сведений о состоянии здоровья бизнесмена и возможности его участия в судебном заседании.

Накануне Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест губернатора Белозерцева, обвиняемого в коррупции, и еще четверых фигурантов дела о взяточничестве.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Хроника 21 – 23 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Биотэк Борис Шпигель Иван Белозерцев Пензенская область

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