Задержанный бизнесмен Шпигель пока остается в больнице
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче особо крупной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву находится в больнице, после того как ему стало плохо накануне в суде. Как сообщила журналистам член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, ОНК были с проверкой в изоляторе временного содержания на Петровке, где сейчас находятся все фигуранты "пензенского дела", кроме Шпигеля, который до сих пор остается в больнице.
В изоляторе на Петровке также находится супруга Шпигеля. Как сообщила Литвинович, "самочувствие у неё тоже удовлетворительное, передачи пока не получала, выглядит плоховато".
Накануне Басманный суд продлил до 23 марта срок задержания Шпигеля для получения сведений о состоянии здоровья бизнесмена и возможности его участия в судебном заседании.
Накануне Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест губернатора Белозерцева, обвиняемого в коррупции, и еще четверых фигурантов дела о взяточничестве.
Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.
Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.