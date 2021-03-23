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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
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В России за сутки зарегистрировано 8,4 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8,4 тыс. новых заболевших COVID-19
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еще 8457 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Скончались от заболевания 427 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 95 818 .

Поправились и выписаны 4,08 млн пациентов, в том числе 10 860 за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 1042. Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (812) и Московская область (513) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки после Москвы (51) в Санкт-Петербурге - 42. На третьем месте Московская область - 16. В Воронежской области 15 случаев, в Краснодарском крае и Нижегородской области - 12, в Ростовской, Самарской областях и Красноярском крае - 11.

За все время пандемии в России зарегистрировано 4,47 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире. Лидируют США (29,86 млн), Бразилия (12,04 млн) и Индия (11,68 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса 4,31 млн заболевших за все время.

Хроника коронавируса. Март.

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