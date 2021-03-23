Голикова ждет достижения в РФ коллективного COVID-иммунитета в августе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет от коронавируса в РФ может быть достигнут в августе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы для себя определили количество, которое мы должны привить, чтобы добиться коллективного иммунитета. Это почти 69 млн человек - 68,9 млн человек. Активно в этом направлении движемся. И мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе", - сказала Голикова в интервью на "России-24" (ВГТРК).

"Но думаем, что темпы будут более активными", - добавила она.

В ответ на уточняющий вопрос, почему она так думает, Голикова сказала, что видит, "что есть приверженность вакцинации".

С 18 января в РФ по поручению президента началась масштабная вакцинация от коронавируса, в настоящий момент используется преимущественно препарат "Cпутник V", в гражданский оборот также выпущена вторая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", ожидается, что с 28 марта к вакцинации подключат третий препарат - "КовиВак".