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"Роскосмос" ответил Кудрину на слова о нарушениях на 30 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" устранил большинство нарушений, которые в 2020 году в госкорпорации выявила проверка Счетной палаты, нарушения касались исключительно порядка оформления документов и составления отчетов, сообщили в пресс-службе корпорации.

Ранее 23 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин с сожалением доложил президенту Владимиру Путину, что аудиторы в 2020 году нашли нарушений в "Роскосмосе" больше чем на 30 млрд рублей. По его словам, это были нарушения "разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования".

"Указанные нарушения не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств", - уточнили в "Роскосмосе". Там добавили, что проверка касалась исполнения закона о федеральном бююджете за 2019 года.

"В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией "Роскосмос" выработан план устранения выявленных нарушений, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", - добавили в пресс-службе.

Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики". Также аудиторы проверят расходование средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации).

30 сентября 2019 года финдиректором "Роскосмоса" стал Юрий Росляк, который в 2013-2019 годах был аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора корпорации по капитальному строительству.

2 июля 2020 года аудитор Андрей Перчян сообщил, что проверка выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева при использовании субсидий. Сумму обнаруженных нарушений он не назвал. При этом он подчеркнул, что палата видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.

Роскосмос Счетная палата Алексей Кудрин Владимир Путин Юрий Росляк

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