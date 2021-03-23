"Роскосмос" ответил Кудрину на слова о нарушениях на 30 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" устранил большинство нарушений, которые в 2020 году в госкорпорации выявила проверка Счетной палаты, нарушения касались исключительно порядка оформления документов и составления отчетов, сообщили в пресс-службе корпорации.

Ранее 23 марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин с сожалением доложил президенту Владимиру Путину, что аудиторы в 2020 году нашли нарушений в "Роскосмосе" больше чем на 30 млрд рублей. По его словам, это были нарушения "разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования".

"Указанные нарушения не носили материального характера, а представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств", - уточнили в "Роскосмосе". Там добавили, что проверка касалась исполнения закона о федеральном бююджете за 2019 года.

"В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией "Роскосмос" выработан план устранения выявленных нарушений, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", - добавили в пресс-службе.

Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики". Также аудиторы проверят расходование средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации).

30 сентября 2019 года финдиректором "Роскосмоса" стал Юрий Росляк, который в 2013-2019 годах был аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора корпорации по капитальному строительству.

2 июля 2020 года аудитор Андрей Перчян сообщил, что проверка выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева при использовании субсидий. Сумму обнаруженных нарушений он не назвал. При этом он подчеркнул, что палата видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.