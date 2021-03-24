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Комсодром Восточный проверила правительственная комиссия

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия с участием вице-премьера Марта Хуснуллина и главы Минстроя Ирека Файзуллина проверила ход строительства второй очереди космодрома "Восточный" - объектов для запуска ракет семейства "Ангара", сообщили в "Роскосмосе". В проверке также участвовал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Проверяющие оценили темпы строительства жилых домов для сотрудников космодрома, посмотрели на строящийся аэропорт и комплекс эксплуатации районов падения, сказали в пресс-службе. Также они осмотрели ключевые объекты строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара": командный пункт, централизованное и стартовое сооружение.

Указ о строительстве космодрома Восточный в Амурской области был подписан в 2007 году, строительство первого стартового комплекса там началось в 2012 году, первый пуск прошел в 2016 году, всего пусков было шесть.

Сейчас на космодроме строят объекты второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Кроме этого сообщалось о планах по строительству стартового стола для ракет-носителей "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". При этом на космодроме до сих пор не завершено строительство объектов первой очереди.

1 марта Рогозин заявил, что Восточный будет строиться всегда, поскольку для каждого нового типа ракеты потребуется свой стартовый комплекс.

Первый запуск с космодрома "Восточный"

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Роскосмос Восточный Амурская область Дмитрий Рогозин Марат Хуснуллин Ирек Файзуллин Минстрой

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