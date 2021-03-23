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Правительство озаботилось стабилизацией финансов "Аэрофлота"

Правительство озаботилось стабилизацией финансов "Аэрофлота"
Фото: EPA\Vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В правительстве идет работа над стратегией стабилизации финансового положения "Аэрофлота", возможно привлечение средств на внешних рынках, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он объяснил, что отсутствие международных рейсов сильно ударило по прибыльности компании.

По его словам, рабочая группа, в которую вошли представители "Аэрофлота", Минтранса, Банка России и Минфина, занимается решением пролемы, рассматривает возможность привлечения финансирования на внешних рынках.

В октябре прошлого года "Аэрофлот" ради стабилизации своей работы в условиях пандемии провел допэмиссию акций. Государство в ходе SPO выкупило акции компании на 50 млрд рублей на средства Фонда национального благосостояния. После этого доля государства в "Аэрофлоте" выросла с 51,17% до 57,34%. Доля free float размылась до 40,65%, размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании - до 0,05%.

По словам Моисеева, вопрос о снижении госдоли в "Аэрофлоте" ниже 50% сейчас не стоит, но вновь приобретенные 7% акций будут проданы в будущем.

"В итоге у государства оказалось 57%, поэтому вот эти 7% нужно будет, конечно, в какой-то момент нам продать", - сказал замминистра.

В 2020 году из-за пандемии и массовой отмены авиарейсов "Аэрофлот" получил 123,2 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 13,5 млрд рублей прибыли годом ранее. Выручка группы снизилась на 55,4%, до 302,2 млрд рублей.

17 марта гендиректор группы Михаил Полубояринов говорил, что у компании нет нехватки ликвидности. При этом он заметил, что международные авиаперевозки восстанавливаются медленнее прогноза "Аэрофлота" конца 2020 года и могут выйти на "доковидный" уровень не раньше 2024 года.

Хроника 27 января 2020 года – 23 марта 2021 годаЭкономический кризис
Аэрофлот Минфин Банк России Минтранс Алексей Моисеев коронавирус Михаил Полубояринов

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