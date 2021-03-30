Шесть новых внутрироссийских рейсов из Пулково открываются летом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Шесть новых внутрироссийских направлений открываются из петербургского аэропорта "Пулково" в весенне-летнем сезоне 2021 года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом).

А именно, авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы во Владивосток, Томск, Хабаровск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кемерово.

Кроме того, увеличится частота рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой, а также по региональным направлениям: Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Мурманск, Самара, Симферополь, Сочи и Уфа.

На международных направлениях перелеты в Анталью будут выполнять авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Azur Air, I Fly, Nordwind, Royal Flight, Turkish Airlines, в Стамбул - Nordwind и Turkish Airlines, в Бодрум - Azur Air, в Даламан - Azur Air и Nordwind.

Авиасообщение с Ларнакой в летнем сезоне обеспечат авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways, с Дубаем - "Россия", с Тель-Авивом - Nordwind.

Весенне-летнее расписание действует с 28 марта по 30 октября. В целом география полетов летнего сезона из Пулково включает более 70 российских и 20 международных направлений.

В настоящее время из Петербурга выполняют рейсы в такие европейские города, как Амстердам (KLM), Берлин ("Россия" и Pegas Fly), Франкфурт-на-Майне (Lufthansa), Варшава (LOT), Женева ("Россия"), Цюрих (SWISS), Париж ("Россия" и Air France), Хельсинки (Finnair).

География полетов из Пулково также включает города стран СНГ: Бишкек и Ош ("Россия", "Уральские Авиалинии", Avia Trafic), Душанбе ("Уральские авиалинии", Nordwind, Somon Air), Ереван ("Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind, Pegas Fly), Кишинев (FlyOne), Минск ("Россия" и Belavia) и Ташкент ("Россия", Uzbekistan Airways).

Оператором аэропорта выступает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).