Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:12Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Шесть новых внутрироссийских рейсов из Пулково открываются летом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Шесть новых внутрироссийских направлений открываются из петербургского аэропорта "Пулково" в весенне-летнем сезоне 2021 года, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом).

А именно, авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы во Владивосток, Томск, Хабаровск, Барнаул, Горно-Алтайск и Кемерово.

Кроме того, увеличится частота рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой, а также по региональным направлениям: Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Мурманск, Самара, Симферополь, Сочи и Уфа.

На международных направлениях перелеты в Анталью будут выполнять авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Azur Air, I Fly, Nordwind, Royal Flight, Turkish Airlines, в Стамбул - Nordwind и Turkish Airlines, в Бодрум - Azur Air, в Даламан - Azur Air и Nordwind.

Авиасообщение с Ларнакой в летнем сезоне обеспечат авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways, с Дубаем - "Россия", с Тель-Авивом - Nordwind.

Весенне-летнее расписание действует с 28 марта по 30 октября. В целом география полетов летнего сезона из Пулково включает более 70 российских и 20 международных направлений.

В настоящее время из Петербурга выполняют рейсы в такие европейские города, как Амстердам (KLM), Берлин ("Россия" и Pegas Fly), Франкфурт-на-Майне (Lufthansa), Варшава (LOT), Женева ("Россия"), Цюрих (SWISS), Париж ("Россия" и Air France), Хельсинки (Finnair).

География полетов из Пулково также включает города стран СНГ: Бишкек и Ош ("Россия", "Уральские Авиалинии", Avia Trafic), Душанбе ("Уральские авиалинии", Nordwind, Somon Air), Ереван ("Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind, Pegas Fly), Кишинев (FlyOne), Минск ("Россия" и Belavia) и Ташкент ("Россия", Uzbekistan Airways).

Оператором аэропорта выступает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

Пулково

Новости по теме

Новости

Индекс Dow Jones обновил рекорд

Индекс Dow Jones обновил рекорд

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Белозёрова переназначили на должность главы "РЖД"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');