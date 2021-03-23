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В Алуште ужесточат график подачи воды перед турсезоном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Алушта на юге Крыма, которая с конца февраля текущего года получает воду 10 часов в сутки - пять утром и столько же вечером, может ужесточить график ее подачи, сообщают власти города.

"График подачи воды потребителям придется ужесточать", - говорится в информации горадминистрации на ее страницах в соцсетях во вторник.

Объем Изобильненского водохранилища, питающего город, составляет сейчас 3 млн 25 тыс. кубических метров. Ежесуточный средний приток почти вдвое меньше расхода потребителями (9 тыс. и 17 тыс. кубов, соответственно). Из водохранилища подается 4,3 тыс. кубометров воды, остальное - из альтернативных источников. При соблюдении существующего графика воды хватит до конца июня.

Совещание по вопросу новых графиков с участием представителей компании-поставщика – ГУП "Вода Крыма" – и МинЖКХ республики пройдет на текущей неделе.

"Мы должны провести курортный сезон пусть с почасовым графиком подачи воды, но без подвоза водовозками", - цитирует администрация сити-менеджера курорта Галину Огневу.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках - водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно).

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабинет министров планирует добавить на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.

Крым Алушта

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