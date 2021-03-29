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Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Жители Симферополя снова стали жаловаться на качество воды, которую подает в водопровод ГУП "Вода Крыма", сообщила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

По ее словам, предприятие провело анализ проб воды, анализы подтвердили ее надлежащее качество, мутной вода стала из-за аварийных переподключений, которые вызывали турбулентность в сетях и привели к появлению вкраплений металла.

Водохранилища Симферополя по-прежнему полупустые, город берет по максимумут воду из альтернативных источников, в том числе из артезианских скважин, сказала Маслова.

Между тем, соцсети пестрят фотографиями ржавой воды.

Только 22 марта гендиректор "Воды Крыма" Владимир Баженов заверил, что в водопроводе в Симферополе больше не будет грязной воды, поскольку предприятие переориентировалось на забор воды из скважин с запада полуострова и ржавая вода с плохим запахом останется только в истории.

В августе 2020 года Баженов объяснял, что у жителей Симферополя из кранов начала идти желтая или рыжая вода, поскольку водохранилища обмелели и воду не успевали очищать от ржавчины и примесей.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Для решения проблемы снабжения крымчан водой разработана программа общей стоимостью 48 млрд рублей. Она предусматривает бурение скважин и строительство опреснителей морской воды.

Крым Вода Крыма Владимир Баженов Симферополь Светлана Маслова

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