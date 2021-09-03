Путин предложил расширить "сахалинский эксперимент" по регулированию выбросов СО2

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов CO2, который сейчас проводится на Сахалине. Он сказал это на пленарном заседании ВЭФ-2021.

"Предлагаю подумать о том, чтобы расширить эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов на другие регионы РФ. Некоторые из них проявляют заинтересованность", - сказал президент.

Сахалинский эксперимент заключается в ивентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, введении квотирования выбросов крупнейших эмитентов парниковых газов регион и во введении обращения единиц выполнения квот, которые в случае "экономии" на выбросах можно будет продавать другим предприятиям. Цель эксперимента - достичь углеродной нейтральности региона в 2025 году.