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Путин предложил расширить "сахалинский эксперимент" по регулированию выбросов СО2

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов CO2, который сейчас проводится на Сахалине. Он сказал это на пленарном заседании ВЭФ-2021.

"Предлагаю подумать о том, чтобы расширить эксперимент по сокращению выбросов парниковых газов на другие регионы РФ. Некоторые из них проявляют заинтересованность", - сказал президент.

Сахалинский эксперимент заключается в ивентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, введении квотирования выбросов крупнейших эмитентов парниковых газов регион и во введении обращения единиц выполнения квот, которые в случае "экономии" на выбросах можно будет продавать другим предприятиям. Цель эксперимента - достичь углеродной нейтральности региона в 2025 году.

VI Восточный экономический форум

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Владимир Путин Сахалин ВЭФ-2021

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