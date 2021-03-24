В Госдуме предложили ввести бесплатные проездные билеты для детей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Единые бесплатные проездные для детей до 16 лет предлагается ввести в общественном транспорте, с такой законодательной инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев, сообщает в среду газета "Известия".

"В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Документом предлагается прописать нормы, согласно которым перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок", - говорится в публикации.

В беседе с газетой Зайцев напомнил, что в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет. Однако логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда, добавил он.

Во фракциях ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" готовы поддержать инициативу зампредседателя комитета по образованию и науке. Во фракции "Единой России" обещали дать оценку законопроекту, когда он будет внесен в Госдуму, пишут "Известия".