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Путин запретил высаживать детей-безбилетников из транспорта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам высаживать безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Однако прямо указано, что это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых.

Соответствующие изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.

Подписанный закон также уточняет отношения между субъектами РФ при контроле на межрегиональных маршрутах и вводит норму, согласно которой пассажир может попросить у контролера дубликат утерянного или испорченного билета, если покажет подтверждающие оплату проезда документы.

Владимир Путин

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