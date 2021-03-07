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В Москве запретили высаживать детей без билета из транспорта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Запрет на высаживание детей из общественного транспорта за безбилетный проезд ввели в Москве, сообщает в воскресенье департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Организатор перевозок" (государственное казенное учреждение - ИФ) уже подготовил все документы для принятия нового правила - сегодня оно полностью вступило в силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на высаживание введен для детей до 16 лет.

Запрет начал действовать с 7 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высаживать безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая.

Согласно новому закону, пассажир без билета, отказывающийся от оплаты проезда, должен сойти на ближайшей остановке. Однако прямо указано, что это требование не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего.

Соответствующие изменения внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Москва

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