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ФСБ задержала в Сочи лицеиста, готовившего нападение на одноклассников

ФСБ задержала в Сочи лицеиста, готовившего нападение на одноклассников
Архивное фото
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ФСБ РФ объявила о задержании учащегося лицея в Сочи. Он сообщил в соцсети "ВКонтакте" о планах изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. Об этом сообщили журналистам в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По месту жительства задержанного изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи, личный дневник с инструкциями по их сборке и применению, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщили в спецслужбе.

На распространенных ЦОС фотоматериалах из квартиры задержанного демонстрируются различные детали, порошкообразные смеси, инструменты, а также снимки экрана телефона юноши с фотографией "керченского стрелка" – студента, напавшего в октябре 2018 года на учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа. Тогда погиб 21 и пострадали 67 человек.

Сочи ФСБ

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