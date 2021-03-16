Генпрокуратура подтвердила, что керченский стрелок действовал в одиночку

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Так называемый керченский стрелок студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в колледже, в результате чего погиб 21 человек, действовал в одиночку, сообщников у него не установлено. Об этом заявил заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

"Все обстоятельства данного дела установлены. Он действовал единолично", - сказал Разинкин, выступая во вторник в Совете Федерации.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 г. В результате взрыва самодельного взрывного устройства и последующей стрельбы, которую открыл 18-летний студент этого учебного заведения Владислав Росляков, погиб 21 человек – учащиеся и персонал колледжа, в том числе и покончивший с собой стрелок.

Всего в результате этого преступления пострадали 67 человек.

Как было установлено, это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.