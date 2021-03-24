Шахта Яковлевского ГОКа возобновила работу после пожара

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области возобновила работу шахта рудника Яковлевского ГОКа (ООО "Корпанга", входит в "Северсталь"), сообщили в пресс-службе комбината. 21 марта утром в шахте загорелся проходческий комбайн.

В компании добавили, что экономический ущерб от пожара оказался незначительным и инцидент не скажется на годовых целях по добыче руды.

Пожар в шахте глубиной 378 метров начался в воскресенье утром. Оттуда вывели 277 рабочих. Никто не пострадал. Пожар локализовали к вечеру воскресенья.

Областная прокуратура начала проверку исполнения на шахте законодательства о промышленной безопасности.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.

"Северсталь" приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа в конце 2018 года. Компания планирует инвестировать в предприятие более 25 млрд рублей, нарастить объемы добычи железной руды к 2023 году до 5 млн тонн с дальнейшим увеличением до 7 млн тонн.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов.