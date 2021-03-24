Проекты строек на космодроме Восточный удешевят

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проектно-сметная документация объектов космодрома Восточный будет скорректирована в сторону удешевления. Он осмотрел космодром вместе с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Хуснуллин напомнил, что в прошлом году уже были приняты решения, которые позволят упростить и удешевить строительство на космодроме.

"Из-за таких решений я попросил пересмотреть еще раз ТЗ с точки зрения удешевления проекта, его упрощения, без потерь качества и сроков", - сказал он.

По его словам, чтобы проекты были завершены в срок, был обновлен план действий.

"Мы составим обновленный план наших действий. Первый этап будет включать объекты первой очереди. Вторая часть плана - это ускорение объектов второй очереди. И третья часть плана - это подготовка к третьей очереди. В третьей очереди есть объекты, которые уже безусловно надо делать, без которых вторая очередь не будет работать. И по мере обсуждения у руководителя страны будет понятно, что будет включать в себя третья очередь", - пояснил вице-премьер.

Он заверил, что дорожная карта по объекту в целом будет в штабном режиме контролироваться на еженедельных совещаниях всеми сторонами проекта.

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска "Енисея". При этом на космодроме до сих пор не завершено строительство объектов первой очереди.

Ранее в среду Хуснуллин отметил, что для строительства объектов второй очереди не хватает рабочих.

Рогозин ранее предсказывал, что строительство на Восточном будет постоянным, поскольку для каждого нового типа ракеты потребуется свой стартовый комплекс. 24 марта он заявил, что нужно разработать единые монтажно-испытательные корпуса для ракет разного типа, а не делать для каждой ракеты отдельный.

В конце прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выражал надежду, что в 2021 году космодром заработает на полную мощность.

В сентябре 2020 года правительство выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди Восточного.