Космодрому Восточный не хватает строителей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На космодроме Восточный не хватает строителей для возведения объектов второй очереди, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он, глава Минстроя Ирек Файзуллин и гендиректор "Роскосмоса" осмотрели космодром и его стройки.

"Людей пока не хватает. Мы договорились что количество людей будет увеличено", - сказал Хуснуллин и объяснил дефицит кадров пандемией и карантинными ограничениями.

"Сейчас порядка 600 человек находятся на карантине в Благовещенске", - добавил вице-премьер.

На Восточном строят объекты для запуска ракет семейства "Ангара", первый пуск намечен на 2023 год. Также есть планы построить там стартовый стол для ракет-носителей "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". При этом на космодроме до сих пор не завершено строительство объектов первой очереди.