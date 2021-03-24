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Росприроднадзор пригрозил портам внеплановыми проверками

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проведет внеплановые проверки морских портов, посколькуо получило много жалоб на загрязнение в результате перевалки сыпучих грузов, особенно угля, предупредила в stories в инстаграме глава ведомства Светлана Радионова.

Она напомнила, что проверки, начатые в 2019 году, выявили почти 500 нарушений в портах. Их пришлось прервать из-за пандемии.

"Но теперь контроль возвращается и будет еще жестче", - пообещала глава Росприроднадзора.

Она выложила копии распоряжений о внеплановых проверках в Николаевском морском порту в Хабаровском крае, в ООО "Порт-Мечел- Темрюк" и АО "Туапсинский морской торговый порт" в Краснодарском крае, в ООО "Ростовский универсальный порт" и в других компаниях.

Светлана Радионова Росприроднадзор Мечел Хабаровский край Кубань Ростов

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