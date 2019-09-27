В Находке проведут дополнительные проверки стивидорных компаний из-за жалоб на угольную пыль

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что недовольна уже проведенными проверками стивидорных компаний в порту Находки, где люди жалуются на угольную пыль. По ее словам, сотрудники центрального аппарата службы с ноября по январь проведут там новые проверки, поскольку зимой поступает больше жалоб на загрязнение из-за перевалки угля.

Также она пообещала проверить результаты уже проведенных ведомством 13 экологических экспертиз на предмет полноты и выполнимости. Глава ведомства подчеркнула, что у нее нет задачи отчитаться, а есть задача "решить проблему".

Эти заявления Радионова сделала после обсуждения экологических проблем в Находке с главами стивидорных компаний.

Глава дальневосточного департамента Росприроднадзора Альтаир Тюменев на совещании отметил, что жалоб на пыль от жителей Находки стало меньше (285 в 2017-2018 годах и 134 в январе-марте 2019 года), а госэкспертиза не нашла нарушений в работе 13 стивидоров.

В порту Находки работают перегрузочные терминалы. При открытой перевалке угля из-за сильного ветра пыль разносится по округе и долетает до жилых кварталов. Экологическая ситуация в Находке осложнилась в 2017 году в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Жители Находки начали выходить на уличные акции протестов и требовать запретить открытую перевалку угля рядом с жилыми районами.

Проблема обсуждалась в июне 2017 года на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. В марте 2018 года депутаты Госдумы потребовали от правительства срочно решить проблему. В мае 2019 года ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота) объявило, что расторгнет договор аренды причалов в Находке с АО "Находкинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, принадлежит Роману Абрамовичу и партнерам) за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли.