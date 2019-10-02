Глава Росприроднадзора: в отношениях госоргана и поднадзорных компаний все должно быть взаимно вежливо

Светлана Радионова рассказала, как меняется структура службы

Светлана Радионова Фото: пресс-служба

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новый глава Росприроднадзора Светлана Радионова, вступившая в должность весной этого года, сразу приступила к масштабному реформированию ведомства. О том, как меняется структура службы, как Росприроднадзор будет бороться с выбросами угольной пыли в портах и антигололедными выбросами в аэропортах, как он будет взаимодействовать с нефтяными компаниями в Арктике и кто виноват в неприятном запахе на юге Москвы, Светлана Родионова рассказала в интервью "Интерфаксу".

- Как идет процесс реформирования Росприроднадзора? Сколько территориальных органов расформировано, как это повлияет на эффективность работы службы?

- Меняется сам подход к работе. Отныне мы будем честнее с гражданами, с собой и с компаниями. Будем разумнее, адекватнее, последовательнее. Планируем сократить количество территориальных управлений с 71 до 32. Уже утверждены все штатные расписания межрегиональных управлений, проходит государственная регистрация в налоговых службах. Реорганизация закончится к середине октября. С сожалением отмечу, что в результате реформы Росприроднадзор может потерять много квалифицированных специалистов среднего звена. И это основная, и самая большая проблема. После реорганизации мы будем работать в соответствии с законом, применяя единообразную правоприменительную практику. Главное - прозрачность и открытость.

- Как идет работа над созданием системы онлайн-мониторинга экологической ситуации в регионах России? С какими проблемами сталкивается, когда система заработает?

- Эту систему, так называемый дистанционный надзор, я активно внедряла на своем предыдущем месте работы - в Ростехнадзоре, теперь она будет постепенно внедряться в Росприроднадзоре. Это неизбежно, это наше будущее.

Думаю, что в следующем году система уже заработает. Мы будем получать ровно те данные, в которых мы нуждаемся в рамках нашей деятельности. Частично, информация, полученная в ходе мониторинга, будет публична, мы ее будем размещать на официальном сайте. Информация, затрагивающая корпоративные вопросы, будет закрыта, чтобы пресечь возможные спекуляции, в том числе со стороны конкурентов. В отношениях между госорганом и поднадзорным компаниями все должно быть взаимно вежливо.

- Какие параметры будет использовать эта система?

- Параметры, в основном, определены справочниками по наилучшим доступным технологиям.

- Росприроднадзор по запросу главы Тувы приступил к масштабным проверкам золоторудных компаний в этом регионе. Почему этот запрос возник именно сейчас, какие конкретно претензии имеет местная администрация к этим компаниям, будут ли масштабные проверки золотников в других регионах?

- Насколько я помню, было проверено всего две золоторудные компании из шести, работающих в этом регионе, а также угольные и медные компании. Масштабных проверок в отношении золотодобывающих компаний Росприроднадзором не проводилось и не планируется.

- Золоторудные компании с иностранными инвесторами наиболее активно выступили с критикой действий Росприроднадзора...

- Это их право. Они могут обжаловать наш акт, отстоять в суде свое собственное мнение. Иностранная компания, как правило, очень гордится, что там, откуда она родом, лучшие условия жизни, чем в России. Но зачастую эти компании здесь, в России, не ведут себя так же хорошо, как на родине. И нарушают наше природоохранное законодательство. Разве наши люди не достойны такого же хорошего отношения и европейского подхода к экологии?

- Будет ли Росприроднадзор инициировать проверки работы нефтяных компаний в Арктике и на шельфе России, насколько жестко выполняются там условия лицензий?

- Арктическая зона - очень хрупкая с точки зрения экологии, и емкая для компаний с точки зрения экономики. Одно неосторожное движение здесь может привести к огромным печальным последствиям, и ликвидировать эти последствия будет очень сложно и дорого. Поэтому арктическая зона на особом контроле службы. Росприроднадзор в настоящее время инициирует повышение эффективности взаимодействия с Роснедрами. Ключевыми позициями при этом являются: конкретизация условий пользования недрами, системный мониторинг их исполнения и, как следствие, прозрачность деятельности недропользователей.

Проверки работы нефтяных компаний в арктической зоне и на шельфе России осуществляются Росприроднадзором в плановом порядке. Кроме того, в рамках разрешительной деятельности в Росприроднадзор поступают материалы, связанные с реализацией? проектов развития Северного морского пути.

- То есть специальных требований к госкомпаниям, работающим на шельфе Арктики, вы выдвигать не будете?

- Компании, решившиеся работать в Арктике, прекрасно понимают свою экологическую ответственность. Они понимают, что эти проекты стоят в разы дороже, но проверять мы, конечно, будем их так же, как и всех остальных.

- В свое время широко обсуждалась идея разработки механизмов страхования от разливов нефти в Арктике, чтобы минимизировать последствия для этого хрупкого экологического региона. Разработаны ли они и удалось ли преодолеть сопротивление нефтяных компаний, говорящих, что данные средства будут отрываться от производства?

- Это, наверное, больше вопрос к Минфину и Минприроды, обладающими правом законодательной инициативы. Мы - контролеры. Я свято верю, что каждый должен заниматься своим делом.

Что касается сопротивления компаний, то сейчас финансовые механизмы очень гибкие, и значит, можно найти такой вариант, который позволил бы им инвестировать в ликвидационные фонды с наименьшим уроном, например, через накопительное страхование.

- Нефтяные компании жалуются, что из-за введения новых требований проведения государственной экологической экспертизы по объектам, ранее ее не требовавшим, число экспертиз выросло, а идея о переносе экологической экспертизы на предпроектную стадию пока не реализована. Как, по мнению Росприроднадзора, можно разрешить данную ситуацию?

- Могу поддержать нефтяные компании.

- То есть мы все-таки пойдем по принципу переноса этих экспертиз?

- Смотрите, с 1 января 2019 года вступили в силу новые требования о проведении государственной экологической экспертизы. Число объектов, которые требуют получения госэкспертизы, действительно, возросло. Но это не наступило одномоментно, никто 31 декабря в темноте, под одеялом эти новые требования не принимал. Они были давно известны нефтяным компаниям.

Тем не менее, когда руководители четырех нефтяных компаний обратились с письмом в ведомства с просьбой продлить переходный период проведения госэкспертизы для дополнительных объектов на два года, я их поддержала. Я не думаю, что случится что-то страшное, если мы его продлим, а компании лучше подготовятся.

- Много лет подряд ведомства, экологические организации поднимали вопрос о большом количестве разливов нефти в регионах добычи из-за устаревания межпромысловых трубопроводов, остается ли эта проблема по-прежнему актуальной, какие пути ее решения?

- Данная проблема пока сохраняется. В 2018 году территориальными органами Росприроднадзора было зафиксировано 3053 разливов нефти на площади более чем 6 тыс. га.

- Три тысячи случаев разливов нефти - эта цифра ежегодно озвучивается Росприроднадзором на протяжении уже нескольких лет. Почему ситуация не меняется?

- Мне, так же как и вам, всегда было удивительно видеть эту цифру. Посмотрим, смогу ли я изменить ситуацию по итогам 2020 года. Кроме того, мы надеемся инициировать рассмотрение этого вопроса в правительстве.

- Получал ли Росприроднадзор жалобы от общественности, недовольной планами "Татнефти" строить газохимический комплекс под Альметьевском? Проверял ли информацию? Насколько, на ваш взгляд, обосновано беспокойство?

- В Росприроднадзор поступило обращение гражданина об обстановке в городе Альметьевске, которая может усугубиться из-за строительства нового нефтегазохимического комплекса. Но на текущий момент обоснований строительства этого комплекса в Росприроднадзор не поступало.

В связи с этим я предлагаю ввести "зеленую" марку или "зеленый" сертификат - некий знак качества, свидетельствующий, что предприятие выпускает продукцию по лучшим экологическим стандартам. Получить такой знак должно быть престижно. Например, раньше никто не обращал внимания на ГОСТ. Но когда половина продукции перестала ему соответствовать, все стали искать продукты с маркировкой "соответствует ГОСТ".

- Это будет некий классификатор с набором показателей, которым предприятие должно соответствовать?

- Вначале это будет некий классификатор. У нас есть существующие параметры на основе наилучших доступных технологий, которым предприятие может соответствовать.

- Как это будет реализовано, как сделать, чтобы компании боролись за это?

- Наверное, можно ввести "пряник" в виде отсутствия проверок. Во многих странах уже применяется подобная система "сертификатов доверия". Смысл ее в том, что если предприятие проверили и не выявили нарушений, то ему выдается некий "сертификат доверия", допустим, на два года. В этот период по нему не будет проводиться никаких проверок. Если же от граждан в этот период начнут поступать жалобы, будет проведена новая проверка и выявятся нарушения, то этот сертификат отзывается. В конечном итоге мы проводим проверки не для того, чтобы оштрафовать, а для того, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения.

- Все ли предприятия смогут получить такой сертификат, или он не будет распространяться на опасные производства, например?

- Отличие опасных производств от неопасных - в более жестком уровне обеспечения безопасности. Каждый объект должен соответствовать тому уровню, который прописан в законодательстве. То есть система может распространяться на всех тех, кто соблюдает требования, установленные законом. Если сами требования недостаточны, то их нужно пересматривать.

- Кстати, про "пересматривать": жители Омска, Москвы, Хабаровска периодически высказывают недовольство работой нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в черте города. Есть ли необходимость ужесточать экологические требования к таким заводам?

- Вы сами понимаете, как развивается городская агломерация. Она захватывает территории и сама подступает к предприятию, вынуждая его соответствовать более жестким экологическим стандартам. Поэтому мы не будем ужесточать требования, мы будем требовать выполнения действующих норм.

- Насколько серьезной является проблема загрязнения портов угольной пылью? Намерен ли Росприроднадзор инициировать нормативное решение этого вопроса, например, через ужесточение норм выбросов угольной пыли?

- Проблема существует уже давно. В прошлом году Росприроднадзор заключил соглашения со стивидорными компаниями Приморского края по переходу до 2020 года на закрытый способ перевалки угля. Однако проверки, проведенные тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора, свидетельствуют о недостаточной эффективности соглашений.

Мы будем заниматься этой проблемой и дальше до тех пор, пока ее не решим, пока воздух не станет чище. Мы будем проверять дальневосточные порты с особой тщательностью весь следующий год. Если года не хватит, и нужно будет два, будем два года проверять, надо будет пять лет проверять - будем пять лет! И не уйдем, пока не сделаем.

Росприроднадзор уже подготовил предложения по ужесточению административного наказания за нарушение стивидорными компаниями, переваливающими уголь в морских или речных портах, требований санитарного и экологического законодательства. Они допускают возможность приостановки деятельности в судебном порядке, если предприятие не исполнило ранее выданные предписания и решения судебных инстанций.

- В начале лета Росприроднадзор заявил о планах проведения масштабных проверок аэропортов в связи с многочисленными жалобами жителей близлежащих территорий на сбросы нефтепродуктов и противообледенительной жидкости. Составлен перечень аэропортов, которые будут проверены в первую очередь? Кто вошел?

- Подход будет примерно такой же, как и с проверками портов на угольную пыль. Мы настроены на комплексность действий. Уже создана рабочая группа, которая сформирует перечень аэропортов, где пройдут проверки. Центральный аппарат Росприроднадзора в следующем году планирует провести 10 проверок, территориальные органы - еще 21 проверку аэропортов.

- Сообщалось, что наибольшее количество жалоб подано в адрес аэропорта "Шереметьево"...

- В июне прошла плановая проверка аэропорта "Шереметьево". Было выявлено 12 нарушений природоохранного законодательства, проведен отбор проб сточных и природных вод. В итоге было установлено превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам, фенолам, взвешенным веществам, этиленгликолю, иону аммония и железу. "Шереметьево" выдано предписание об устранении этих нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 446 тыс. рублей.

Кроме того, мы предложили аэропорту в добровольном порядке возместить вред, причиненный реке Клязьма, в размере около 4 млн рублей. Он возместил ущерб.

Но я хочу сказать, что постепенно выявляется одна очень серьезная проблема - неэффективность рейдовых проверок. Поэтому нам нужен тот самый постоянный дистанционный надзор, чтобы на основании показателей автоматизированных датчиков можно было легко доказать причастность предприятия к тем или иным выбросам.

- Мне кажется, эта тема уже обсуждалась в прошлом году, когда жители юга Москвы активно жаловались на неприятный запах. Тогда все предприятия, расположенные в этом районе, заявили, что не их деятельность стала причиной плохого запаха. Удалось ли разобраться, кто из них допустил такие выбросы? Обсуждается ли вопрос усиления контроля над промышленными предприятиями, работающими в Москве и Московской области?

- Деятельность промышленных предприятий юго-восточной части Москвы и Московской области у нас под постоянным усиленным контролем. Были проведены проверки мусоросжигательного завода N4 "Хартии", Московского НПЗ "Газпром нефти" , Люберецких и Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала" и "Москокса".

В результате выяснилось, что четвертый мусоросжигательный завод в июне 2019 года работал без разрешений на выбросы. За это он был оштрафован судом. Позже заводу удалось получить все нужные разрешения. По данным Мосэкомониторинга, на текущий момент завод не допускает нарушений нормативов в части выбросов.

"Московский НПЗ" производит выбросы в воздух на основании разрешения. Согласно результатам инструментальных замеров, все выбросы находятся в пределах установленных нормативов. Аварийных и залповых выбросов не было.

Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения также работают в рамках выданных разрешений. На Люберецких очистных сооружениях проводится реконструкция, которая позволит существенно сократить выбросы.

В этом году в Росприроднадзор поступило много обращений граждан с жалобами на работу "Москокса". Было выявлено, что предприятие работает без необходимых разрешений на выбросы, "Москокс" был привлечен к административной ответственности, материалы дела о возможности приостановки его работы на срок до 90 суток направлены в суд. Решение суда еще не вынесено.

Вместе с тем, по информации МЧС, основным источником загрязнения воздуха в юго-восточной части Москвы и Московской области назван закрытый мусорный полигон "Кучино", контроль работы которого осуществляет министерство экологии Московской области. По сведению министерства, неприятные запахи прекратятся после проведения работ по рекультивации полигона в конце 2019 года.

- Какие меры предлагает Росприроднадзор для улучшения экологической обстановки в 12 наиболее загрязненных городах, выделенных в рамках программы "Чистый воздух"?

- Закон о проведении эксперимента в этих городах уже принят, сейчас завершается подготовка законопроекта о создании общей системы мониторинга, затем будут подготовлены сводные расчеты, будут определены точки наибольших загрязнений и так далее. Главной целью программы является снижение вредных выбросов к 2024 году более чем на 22%. Компании, работающие в этих городах, взяли обязательства с 2019 года в течение 5 лет направить на модернизацию своих производств 400 млрд рублей. Из них 77 млрд рублей уже потрачено. На данный момент, по замерам Росгидромета, в семи городах, в частности, в Липецке и Магнитогорске, экологическая обстановка по сравнению с 2017 годом уже улучшается.

- Если эксперимент окажется удачным, будете ли вы распространять программу на остальные города России?

- Если по итогам анализа эксперимент будет признан удачным, то думаю, да, похожие программы будут проведены в других городах. Люди России не делятся на более счастливых, дышащих чистым воздухом, и менее счастливых. Мы все равно пойдем по принципу экологичности, мы никуда от этого не денемся.