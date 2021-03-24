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Более 2 тыс. объектов Москвы отключат в субботу подсветку во время "Часа Земли"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Архитектурно-художественную подсветку более 2 тысяч столичных объектов отключат в ходе акции "Час Земли" в субботу, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция "Час Земли", главная цель которой - привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции: на час будет выключена подсветка более 2 тыс. зданий, сооружений и городских территорий", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что с 20:30 до 21:30 не будет работать архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники".

Временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Бирюков заявил, что к акции может присоединиться любой житель столицы - для этого достаточно в указанное время выключить в квартире свет и все электроприборы.

Москва

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