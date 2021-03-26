WWF выделит средства 13 российским заповедникам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Всемирный фонд дикой природы (WWF) России определил победителей конкурса грантов для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения - 13 заповедников получат средства на развитие своих проектов, сообщает пресс-служба фонда.

Cреди победителей Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, национальный парк "Куршская коса", Государственный природный биосферный заповедник "Командорский" и другие.

Гранты получили проекты по изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Всего на конкурс было подано рекордное количество заявок - 91.

WWF объявил о начале конкурса грантов для ООПТ федерального значения, максимальный размер одного гранта составит 800 тыс. рублей. Заповедники могли подать заявку на одну из трех номинаций - "Сохранение редких видов животных", "Сохранение ключевых экосистем и местообитаний", "Экопросвещение и экотуризм".

Выдача грантов будет проведена в первой декаде апреля. Реализовать свои проекты получатели грантов по условиям конкурса должны будут до марта 2022 года.

WWF проводит данный конкурс на протяжении 22 лет. За время его проведения фонд поддержал более 160 проектов на особо охраняемых природных территориях России.