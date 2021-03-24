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Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении штрафов для должностных лиц и компаний в случае продажи ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО), документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Штрафы для должностных лиц установлены в КоАП в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для компаний - от 50 до 200 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 глода.

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Инициатива (757430-7) была внесена в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым. Она шла в одном пакете с законопроектом, который обязывал продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Данная норма вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Также определены 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к соцсетям, программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, программы для использования национальной платежной системы "Мир", программы для предоставления госуслуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально значимыми.

Владимир Путин

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