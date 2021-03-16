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В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple
Фото: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минцифры и корпорация Apple действительно нашли способ соблюдения требований закона об обязательной предустановке российских приложений на гаджеты, подтвердил "Интерфаксу" депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, заключение подобных договоренностей с государственными структурами для Apple пока уникально.

"Хотя российский сегмент количественно и финансово для Apple не самый большой, но он перспективен, здесь сложилась лояльная аудитория, поэтому компания иднт навстречу. Безусловно, для российских разработчиков это будет большой поддержкой", - считает депутат.

16 марта "Ведомости" сообщили, что Apple и Минцифры договорились о нюансах соблюдения требования закона о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. По сведениям издания, с 1 апреля устройства Apple при активации в России будут показывать пользователю диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. Как рассказал источник "Ведомостей", можно будет отказаться от установки, убрав галочки напротив тех или иных приложений. Достижение договоренности изданию подтвердили в Apple.

В список софта, который должен предустанавливаться на импортной технике, попали сервисы "Яндекса", Mail.ru, антивирусы "Лаборатории Касперского", социальный сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Apple Минцифры Антон Горелкин Госуслуги Мир Яндекс Лаборатория Касперского

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