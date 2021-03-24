Троих рязанцев задержали за кражу золота из храма в Скопине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Трое рязанцев задержаны за хищение золота из храма в городе Скопине Рязанской области.

Пресс-служба регионального УМВД России сообщила со ссылкой на данные следствия, что в апреле 2020 года местный житель, ранее промышлявший хищениями денег из торговых автоматов и терминалов, вместе со своими знакомыми – риэлтором и работником строительной организации – проник в расположенный на территории кладбища в городе Скопине Никольский храм. Из церкви они унесли золотые ювелирные изделия на общую сумму почти 430 тыс. рублей. Золото подельники сдали в скупку в Москве и Московской области за 198 тыс. рублей, а вырученные деньги разделили.

"Общий ущерб, причиненный противоправной деятельностью злоумышленников, составляет более 585 тыс. рублей", - отмечает пресс-служба.

Задержанным предъявлено обвинение в краже с причинением значительного ущерба (пункт "б" части 2 статьи 158 УК РФ и пункт "в" части 3 статьи 158 УК РФ).

Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.