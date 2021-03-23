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СКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"

СКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"
Фото: Хамельянин Геннадий/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центральный аппарат следственного комитета разберется в деталях интервью известного как "скопинский маньяк" Виктора Мохова, отбывшего 17 лет заключения за похищение двух девочек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова", - сказала Петренко во вторник журналистам.

"Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины", - сказала Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин поручил следователям "изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку".

22 марта телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Мохове, который ранее отбывал наказание за особо тяжкие преступления против личности. Интервью вызвало широкий общественный резонанс. Мохов, в частности, сказал, что ему "надо заняться" одной из своих бывших узниц.

Житель Рязанской области – рабочий автоагрегатного завода Виктор Мохов был осужден на 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет и держал в подвале гаража, где систематически насиловал их почти четыре года.

3 марта Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении назначенного судом срока лишения свободы. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, осуществление органами внутренних дел административного надзора за Моховым как за особо опасным преступником будет взято на общественный контроль.

СКР Виктор Мохов

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